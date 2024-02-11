Кадыров рассказал о судьбе пленного солдата на видео с пистолетом у виска Кадыров сообщил о помощи депутата Саралиева в возращении бойца СВО из плена

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о спасении российского военнослужащего из украинского плена, опубликовав в своем Telegram-канале видео, на котором неизвестный приставил к голове солдата пистолет. По словам Кадырова, вернуть бойца домой помог депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Отныне Артему ничего не угрожает. Черная полоса <...> теперь позади, — написал Кадыров.

На видео с российским солдатом голос за кадром требовал перечислить на банковскую карту 200 тысяч рублей, в противном случае угрожая убить пленного. После того, как Саралиев занялся судьбой бойца, его включили в список на обмен и спустя некоторое он вернулся на родину, рассказал глава Чечни.

8 февраля Минобороны РФ сообщило о возвращении 100 российских военнослужащих из украинского плена, которые были обменяны на такое же количество пленных ВСУ. В ведомстве отметили, что посредничество в реализации договоренностей РФ с Киевом оказали власти ОАЭ.

31 января МО РФ сообщало о возвращении 195 российских бойцов с подконтрольной Киеву территории в рамках обмена. Взамен украинской стороне были переданы 195 пленных солдат ВСУ.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинских военнопленных не было на борту самолета Ил-76, потерпевшем крушение под Белгородом 24 января. По словам Данилова, в случае гибели такого количества военных место крушения «было бы все красное от крови». В Минобороны РФ заявляли, что на борту находились 74 человека, в том числе 65 украинских пленных, все погибли. По данным ведомства, Ил-76 был сбит ракетами ВСУ, выпущенными из-под Харькова.