Кадыров рассказал о разговоре с Путиным Кадыров заверил Путина в поддержке «его великого курса»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил по телефону президента России Владимира Путина с победой на выборах, сообщил в своем Telegram-канале руководитель российского региона. Он уточнил, что заверил главу государства в поддержке его курса по развитию страны.

Я пожелал ему неиссякаемого запаса жизненных сил и энергии на государственной службе и заверил его в поддержке его великого курса во благо будущего нашей Отчизны, — написал Кадыров.

Также Путин передал поздравления мусульманам в связи с наступившим месяцем Рамадан, рассказал Кадыров. Вместе с этим глава государства выразил благодарность чеченскому народу за поддержку на выборах, добавил руководитель региона.

Согласно данным избиркома Чечни, в республике работало 514 избирательных участков. Четыре из них были временными и располагались на территориях воинских частей. На момент 15:00 мск 16 марта явка в регионе уже превышала 75%.