Кадыров опубликовал фото с Путиным

Фото: t.me/RKadyrov_95

Рамзан Кадыров на встрече с Владимиром Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале о последней встрече с президентом России Владимиром Путиным и опубликовал фото с ним. По словам Кадырова, 27 июня они обсудили социально-экономическую обстановку в регионе, затронули тему перспективных планов и достижений региона.

Накануне на нашей встрече я доложил о социально-экономической обстановке в Чеченской Республике. <...> В заключение встречи Владимир Владимирович попросил меня передать свои искренние поздравления всем мусульманам в связи с наступлением праздника Ид аль-Адха, передать пожелания счастья, добра, мира и благополучия! — написал Кадыров.

Он добавил, что Путин попросил Кадырова передать слова поздравлений с наступлением праздника Ид аль-Адха жителям Чечни, а также бойцам, проходящим службу в зоне СВО, и пожелал им успехов, удачи и скорейшего выполнения поставленных задач.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путин встречался с Кадыровым 27 июня.

Ранее сегодня Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Глава государства подчеркнул, что мусульманская община страны играет важную созидательную роль в жизни страны, а также вносит значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира.