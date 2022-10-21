Кадыров рассказал о попытке прорыва ВСУ на одном из участков

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва на одном из участков. Атаку успешно отразили бойцы специального отряда быстрого реагирования «Ахмат».

Однако ответ наших бойцов не заставил себя долго ждать. Как итог — уничтоженный танк, БМП, а также некоторое количество личного состава, — написал Кадыров.

Бойцы на видео рассказали, что ликвидировали несколько военнослужащих украинской стороны, однако нескольким удалось убежать. После ближнего боя в работу включился снайпер, который «дорабатывал».

Глава Чечни добавил, что это лишь один из многих участков, где противник предпринимает попытки прорваться, неся при этом потери как в технике, так и в живой силе. Кадыров подчеркнул, что «Ахмат» «уверенно держит ситуацию под контролем», а «меньшего» от этих бойцов «не ожидали».

Министерство обороны России официально эту информацию не комментировало.

Ранее Кадыров сообщил, что его сыновья Адам, Эли и Ахмат приняли участие в захвате укрепрайона ВСУ. Глава Чечни подчеркнул, что молодые люди «решили доставить в Грозный» троих украинских военнопленных — «очередных счастливчиков».

Позднее Кадыров заявил, что трех доставленных в Чечню украинских бойцов, накормили национальным блюдом. По словам главы региона, мужчины были «голодными, оборванными, измученными преступными приказами руководства».