Кадыров рассказал о новой стратегии России в спецоперации

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что стратегия, которой придерживается Россия в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, является сегодня обдуманной и щадящей. Он назвал «мудрой» тактику Генштаба Минобороны, благодаря которой ВС РФ освобождают территории с минимальными жертвами, грамотно укрепляясь. Он при этом признался, что является сторонником «быстрых форсированных действий».

Сегодня ситуация как в стране, так и в рядах наших боевых подразделений в разы лучше, чем была год назад. Мы двигаемся вперед во всех смыслах. Я хоть и сторонник быстрых форсированных действий на Украине, но и нынешняя тактика Генштаба очень обдуманная и щадящая. Год назад мы освободили от фашистов большие территории. Сейчас же мы освобождаем с минимальными жертвами и грамотно укрепляемся. Это мудрая тактика, — написал Кадыров.

Он призвал россиян не переживать по поводу хода ведения боевых действий. По его словам, все ошибки учитываются, а военное руководство страны находится на боевом дежурстве «24 часа в сутки». Он также обратился к солдатам с призывом более активно взаимодействовать с офицерами для оперативного решения возникающих вопросов.

Ранее помощник главы Чечни, командир «Ахмата» Апты Алаудинов заявил, что украинские войска концентрируют силы близ Артемовска, чтобы попытаться разблокировать этот стратегически важный город. При этом, по его словам, ситуация на передовой для российских военных складывается хорошо.