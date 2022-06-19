Кадыров заявил о больших потерях среди иностранных наемников на Украине

Фото: ramzan/vk.com

Рамзан Кадыров

Иностранные наемники, вставшие на сторону ВСУ, несут большие потери, а оставшиеся в живых все чаще думают о том, чтобы вернуться на родину, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Он добавил, что в начале марта наемные бойцы «хвалились кадрами лихачества на бронетранспортерах, но сейчас безысходно констатируют свою беспомощность».

Каждый из иностранных наемников, кто так или иначе столкнулся с натиском российских войск, начинает в конце концов переживать за свою шкуру, — сказал Кадыров.

Он также опубликовал кадры, где наемники рассказывают о своих неудачах.

Еще один из моих людей тяжело ранен. На прошлой неделе потерял много хороших людей. Мне нужно вернуться как можно скорее, — заявил на видео один из наемников.

Накануне корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал видеозаписи со взятыми в плен под Харьковом американскими наемниками. На кадрах один из мужчин называет себя Александером Дрюке, а второй очень похож на Энди Хьюена, пояснил журналист.