Кадыров рассказал, что на самом деле с Делимхановым Кадыров: депутат Делимханов жив и даже не ранен

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Адам Делимханов

Депутат Госдумы Адам Делимханов жив и даже не ранен, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Он признался, что знал об этом, еще когда в СМИ только появился вброс о гибели его соратника. Тогда Кадыров решил подыграть украинским СМИ и показать недостоверность информации.

Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации. Это насколько нужно не уважать свою аудиторию, чтобы нагло врать, заведомо зная, что ложь могут опровергнуть. А когда я подлил масла в огонь, уже авторы фейка сами поверили в свою сказку, — написал Кадыров.

Кадыров уточнил, что подразделения «Ахмат» находятся на своих местах, в том числе укрепляются на границе России в Белгородской области, а власти Чечни продолжают работу. В доказательство Кадыров выложил фото, на котором он вместе с Делимхановым обсуждают события в зоне боевых действий перед картой.

Ранее на фейки о ранении Адама Делимханова отреагировали даже в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что с большим беспокойством воспринял эту информацию. Российские журналисты сообщали о ранении со ссылкой на Госдуму, Кадыров писал, что не может найти товарища, и обращался к украинской разведке.