Кадыров раскрыл новое место службы Алаудинова Кадыров: Алаудинов получит назначение в армейском корпусе УНМ ЛНР

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Командир подразделения спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов займет пост заместителя командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса УНМ ЛНР, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что за Алаудиновым также останется статус помощника Главы ЧР.

По причине его исключительных заслуг и по причине желания Апты Ароновича оставаться в зоне боевых действий до победного конца считаю правильным решение о назначении его заместителем командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса УНМ ЛНР. Ему также присвоено воинское звание генерал-майора. Правда, согласился командир спецназа «Ахмат» с условием: за ним будет сохранён статус помощника Главы ЧР, — написал Кадыров.

2 ноября стало известно, что Алаудинов освобожден от должности секретаря Совбеза Чечни. Кадыров также охарактеризовал ситуацию в зоне СВО как стабильную, ссылаясь на Алаудинова. Кадыров добавил, что Вооруженные силы Украины несут большие потери. По его словам, «хорошие новости приходят также с Артемовского направления».

Кадыров сообщил, что союзные силы планомерно занимают новые территории и «уверенно продвигаются вперед», вопреки огромным ресурсам, брошенным киевской армией для удержания плацдарма.