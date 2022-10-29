Кадыров раскрыл детали участия чеченских бойцов в СВО Кадыров: почти 10 тысяч чеченских бойцов находятся в зоне СВО

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

В боях на Украине в ходе спецоперации принимают участие почти 10 тысяч чеченских бойцов, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, каждую неделю из Грозного отправляются дополнительные отряды бойцов численностью до 200 человек. Кадыров добавил, что десять чеченских силовых подразделений контролируют линию фронта протяженностью 1200 км.

Сегодня десять чеченских силовых подразделений контролируют линию фронта протяженностью 1200 км. Наши воины принимают активное участие в боях с нацистами. В авангарде сражений находятся почти 10 тысяч истинных сынов чеченского народа. Только из Грозного каждую неделю к ним направляются дополнительные отряды бойцов, самое минимальное количество которых составляет 200 человек, — написал он.

Кадыров также рассказал о проведении на Украине специальной отдельной операции под названием «Возмездие». Он сообщил, что потери ВСУ составили более 700 человек и свыше 40 единиц военной техники.

По его словам, 25–27 октября на Николаево-Криворожском направлении были уничтожены 657 военнослужащих ВСУ и еще 300 ранены. Подбиты восемь танков, пять БМП, 20 бронированных машин, а также четыре гаубицы и семь минометов, добавил глава Чечни.

А на Соледарском направлении, по его словам, уничтожены 95 бойцов ВСУ, четыре танка, пять БМП, бронемашина и четыре пикапа, а также две укрепленные позиции с минометами. Кадыров отметил, что приведенные им данные являются предварительными и сжатыми.