Кадыров проголосовал на выборах президента России Глава Чечни Кадыров проголосовал на выборах президента России в селе Ахмат-Юрт

Фото: Пресс-служба главы и правительства Чечни/ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время голосования на выборах президента России на избирательном участке

Глава Чечни Рамзан Кадыров проголосовал на выборах президента России, сообщает пресс-служба правительства региона. Вместе с членами семьи Кадыров прибыл на избирательный участок в родовом селе Ахмат-Юрт, передает РИА Новости.

Люди выходят [на выборы] с праздничным настроением, выбирают свое будущее на шесть лет. Народ ждет хороших результатов, — заявил глава Чеченской Республики на представленном видео.

Согласно данным избиркома Чечни, в республике работают 514 избирательных участков, в том числе четыре временных — на территориях воинских частей. На момент 15:00 мск явка в регионе составила более 75%.

Ранее народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков проголосовал на выборах президента страны. Он посетил избирательный участок в Симферополе.

Также выборы посетил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Он прибыл на избирательный участок на улице Гончарова в Москве вместе с матерью. Отдав голос за одного из кандидатов в президенты России, он выступил с речью, посвященной десятой годовщине Крымской весны.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее отдал свой голос на выборах главы государства. Он воспользовался возможностями платформы для дистанционного голосования, отметив удобство данного формата.