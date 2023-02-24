Кадыров присвоил звание Героя Чечни пяти бойцам посмертно

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров посмертно присвоил звание Героя Чеченской Республики пяти бойцам 141-го специального моторизованного полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом политик сообщил в личном Telegram-канале. Он также передал государственные награды отличившимся в ходе проведения специальной военной операции бойцам.

Указом Главы ЧР высшее звание Герой ЧР (посмертно) присвоено бойцам 141-го специального моторизованного полка имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Рахиму Каимову, Шахрудди Автаеву, Беслану Баталову, Нурды Висирханову, Хезиру Чупалаеву, — написал Кадыров.

Кроме того, он поблагодарил за присвоение ему самому звания Героя Чеченской Республики, заявив, что для него является огромной честью и гордостью стать обладателем почетного статуса.

В августе Кадырову присвоили звание Героя ЛНР. Во время торжественной церемонии врио главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил чеченцев за помощь, которую они оказали в ходе конфликта на Украине.

В октябре президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни звание генерал-полковника. По словам Кадырова, глава государства лично сообщил ему эту новость и поздравил его с этим событием.