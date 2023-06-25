Кадыров: Пригожин наплевал на любовь к России ради амбиций

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил о своем разочаровании в отношении Евгения Пригожина, связанного с ЧВК «Вагнер». В своем Telegram-канале он написал, что бизнесмен поставил свои личные интересы выше преданности и любви к России.

Я думал, что некоторым людям можно верить. Что они искренне любят свою Родину как настоящие патриоты до мозга костей. А оказалось, что ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности люди могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне, — высказался Кадыров.

Он также добавил, что пытался убедить Пригожина отказаться от своих коммерческих амбиций и не смешивать их с вопросами, имеющими государственное значение.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что режим контртеррористической операции будет отменен в ближайшее время. По его словам, это стало возможно после того, как процесс, связанный «с нагнетанием напряженности, был развернут вспять».

До этого сообщалось, что Лукашенко по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с предпринимателем Евгением Пригожиным. Бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов группы по российской территории и дальнейшие шаги деэскалации.