Кадыров предупредил Бастрыкина Кадыров посоветовал Бастрыкину быть аккуратнее с заявлениями о террористах

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину быть предельно аккуратным, называя преступников исламистами. Так глава региона прокомментировал в своем Telegram-канале заявление об исполнителях терактов в России.

Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты. При этом очень надеюсь, что Александр Бастрыкин впредь не будет сравнивать ислам с террором, — подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что если высокопоставленные чиновники будут позволять подобные заявления, это может крайне плохо отразиться для общественно-политической ситуации в стране. Кадыров отметил, что сейчас народы в РФ едины и сплочены как никогда, и стоит дорожить этим фактором, а не делить общество на хорошие и плохие религии.

Ранее Бастрыкин в ходе обсуждения вопроса о необходимости запрета никаба в России отметил, что подобные темы следует адресовать Государственной думе. Он подчеркнул, что именно в нижней палате парламента принимаются законодательные решения.

Вместе с тем глава Следственного комитета поддержал идею запретить в стране религиозную одежду, закрывающую лицо. Бастрыкин считает, что закон о запрете никабов в РФ нужно принимать срочно. Он добавил, что даже в мусульманских странах существует табу на этот предмет одежды.