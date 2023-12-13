Кадыров предположил, когда может закончиться СВО Кадыров: СВО может закончиться весной-летом следующего года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специальная военная операция России на Украине может завершиться весной или летом 2024 года, предположил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямого эфира в своем Telegram-канале. По его мнению, Киев исчерпал все возможности для сопротивления.

Думаю, окончания стоит ожидать следующей весной следующего года, в июне или июле <...> Уже исчерпаны все возможности, человеческих ресурсов не хватает, денежных тоже, с оружием у них проблемы. Даже если бы я принимал решение <...> можно было бы закончить в течение трех месяцев, — сказал Кадыров.

Он также добавил, что украинскую столицы российским войскам взять было бы легче, чем «даже Мариуполь», При этом Кадыров подчеркнул, что перед армией стоит задача сохранить города и вести переговоры с теми, кто пожелает сдаться.

Кроме того, глава Чечни рассказал, что республика выполнила план по частичной мобилизации на 1500%, чеченские военнослужащие служат в полках и батальонах под подчинением Минобороны и Росгвардии. Он назвал жителей региона настоящими патриотами, которые выполняют поставленную верховным главнокомандующим задачу.

До этого Кадыров сообщил, что население республики поддерживает решение действующего президента России Владимира Путина участвовать в выборах 2024 года и считает его абсолютно правильным и необходимым. Он заверил, что чеченский народ будет оказывать главе государства всю необходимую поддержку.