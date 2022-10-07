Кадыров предложил уезжающим из России мужчинам надеть юбки и сменить имена

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал тем мужчинам, кто уезжает из России, надеть юбки и сменить имена на женские. По его словам, которые приводит РИА Новости, частичной мобилизации вполне достаточно для того, чтобы каждый человек выполнил свой долг и сам предложил полезные в бою навыки.

Я не понимаю тех, кто в трудный час бросает свою родину, уезжает за границу. Таким трусам я советую надеть юбки и сменить имена на женские. Хотя даже женщины в нашей истории имели мужество сражаться до конца наравне с мужчинами, — подчеркнул Кадыров.

Ранее он заявил, что у покидающих Россию граждан на фоне объявления частичной мобилизации нет чести, достоинства, нравственных ценностей и они не заслуживают называться мужчинами. По его словам, военная операция является неизбежной мерой, потому что Запад «пытается разрушить Россию с помощью фашистов на Украине» и не оставит попытки «давить» на нее, пока существуют «украинские нацистские формирования».

До этого Кадыров сообщил, что поддерживает решение о частичной мобилизации, принятое президентом России Владимиром Путиным. По его словам, нынешняя ситуация вокруг страны несет угрозу ее безопасности, а завершение спецоперации в Донбассе приведет к остановке наступления противника на территории РФ. Он также пообещал выполнить соответствующее поручение президента «на 100%».