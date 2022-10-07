Кадыров поздравил Путина с 70-летием

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием. Он отметил в своем Telegram-канале, что в республике эту дату встречают с особой теплотой и воодушевлением.

Кадыров отметил ключевую роль, которую Владимир Путин сыграл в судьбе Чечни, поддержав курс первого президента Ахмата Кадырова. По словам политика, российский лидер спас республику, поднял из руин и спас всю Россию от международного терроризма и бандитизма.

Именно Путин, подчеркнул политик, обеспечил чеченский народ правом выбрать свое будущее и стать в 2003 году частью России после всеобщего референдума. Это позволило республике прийти к устойчивому развитию, благополучию и процветанию.

Возглавив страну, которая находилась в глубоком экономическом и политическом кризисе, он сумел в кратчайшие сроки решить основные проблемы государства и превратить Россию в одну из самых сильных мировых держав. Сегодня оспорить этот очевидный и непреложный факт не может ни коллективный Запад, ни Европа, ни тем более Украина. И так будет всегда! — написал Кадыров.

Глава Чечни уверен, что Путин изменил мировое положение России и заставил считаться с ее позицией как с позицией великого государства. В завершении поздравления Кадыров пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в служении великой родине — России.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство и верующих в течение двух дней молиться о здравии президента России Владимира Путина в честь его 70-летия. Патриархия утвердила тексты для двух разных молитв.