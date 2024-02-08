Кадыров рассказал, что доказали выборы президента в Азербайджане Кадыров поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на досрочных выборах главы республики. В своем Telegram-канале чеченский руководитель отметил, что поддержка граждан страны является неоспоримым доказательством истинного лидерства.

Искренне поздравляю уважаемого Ильхама Алиева с избранием на пост Президента Республики Азербайджан! <...> Такая поддержка со стороны граждан Азербайджана является неоспоримым доказательством того, что Ильхам Гейдарович — истинный лидер своего народа, — написал он.

Кадыров добавил, что опыт и умение принимать сложные решения делают Алиева незаменимой фигурой в политической и социальной жизни его страны. По словам главы Чечни, президент Азербайджана также трудится над укреплением дипломатических связей с партнерами, в том числе с Россией. Кроме того, Кадыров выразил уверенность в продолжении динамичного развития соседнего государства под руководством Ильхама Алиева.

Внеочередные выборы президента Азербайджана прошли в республике 7 февраля. Было организовано 6,5 тысячи избирательных участков, расположенных в 125 избирательных округах. Итоговая явка избирателей составила 76,73%. По словам начальника информационного центра секретариата ЦИК Фарида Оруджева, по республике проголосовали 4 971 032 человека. После обработки 54% бюллетеней Ильхам Алиев набрал 92,1% голосов.