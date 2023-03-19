Кадыров пояснил, что такое «дон» Кадыров: слово «дон» нужно для связки фраз друг с другом

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» пояснил, что слово «дон», которое он постоянно произносит, ничего не означает, оно нужно для связки фраз между собой. Кроме того, это выражение говорит о принадлежности политика к чеченскому народу, объяснил он.

Это для связки слов. Бывает «короче говоря» — вот то же самое. <...> Это значения не имеет, просто для связки слов «дон» говорю. И акцент, что я чеченец, тоже обозначаю этим. И больше ничего, — сказал Кадыров.

Обсуждаемое слово регулярно звучит из уст Кадырова. Журналисты РБК подсчитали, что в одном из эфиров на чеченском телевидении он за 2 минуты 45 секунд произнес «дон» 31 раз.

Ранее глава Чечни призвал россиян не бояться мобилизации. Он написал, что если человек не умеет держать оружие, то может пройти службу во взводе обеспечения. По словам Кадырова, участники военной операции должны понимать: «всегда будут какие-то проблемы, вопросы, нехватки, неудачи» — такие трудности следует решать.