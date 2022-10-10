Кадыров после ударов по Украине заявил, что доволен ходом СВО на 100%

Фото: ramzan/vk.com

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале удары по Киеву и другим городам Украины. Он отметил, что теперь полностью доволен ходом спецоперации, а также напомнил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому об обстрелах населенных пунктов Донбасса.

Вот теперь я на все 100% доволен проведением СВО, — написал Кадыров.

Отвечая на жалобы Зеленского по поводу обстрелов, Кадыров напомнил, что ВСУ на протяжении восьми лет обстреливали населенные пункты и инфраструктуру Донецкой и Луганской народных республик. Он назвал украинского лидера «лохом» и «дешевкой» и посоветовал ему бежать в сторону Запада «не оглядываясь».

Серии взрывов прогремели 10 октября в Киеве и других городах Украины. Зеленский подтвердил сообщения об ударах по объектам энергетической инфраструктуры в Киевской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой и других областях. По его словам, они призваны уничтожить энергосистему страны и посеять панику.