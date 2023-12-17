«Можно назвать прямым посланием»: Кадыров о сигнале Западу в словах Путина Кадыров: выступление Путина на съезде «ЕР» — послание недружественным странам

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал в своем Telegram-канале выступление на съезде партии «Единая Россия» посланием недружественным странам. Он отметил риторику президента Владимира Путина по защите суверенитета страны.

Друзья, сегодняшнее выступление Президента России Владимира Путина в ходе пленарного заседания XXI съезда партии «Единая Россия» смело можно назвать прямым посланием для всех недружественных стран, нацеленных пошатнуть основы суверенитета нашего государства, — написал глава Чечни

Также Кадыров поддержал заявление Путина на тему попыток разобщить народ на почве межконфессиональной и межнациональной розни. Он согласился, что все эти потуги должны пресекаться на корню.

[Владимир Путин] также назвал попытки нарушить межнациональное и межконфессиональное согласие предательством России. Я полностью поддерживаю позицию главы государства и считаю, что попытки разобщить наше общество должны заканчиваться, не успев начаться, — написал Кадыров.

До этого глава Чечни сказал, что население региона поддерживает решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах 2024 года и считает его абсолютно правильным и необходимым. Он заверил, что чеченский народ будет оказывать главе государства всю необходимую поддержку.

Ранее Путин заявлял, что заинтересованные силы будут использовать ложь и провокации, чтобы расколоть российское общество. По его словам, на Западе не хотят формирования многополярного мира и поэтому пытаются сдержать развитие суверенных стран. Для этого они пускают в ход в том числе исламофобию, антисемитизм и русофобию, пояснил глава государства.