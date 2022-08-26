Кадыров попросил Путина дать возможность закончить спецоперацию Кадыров попросил Путина дать бойцам из Чечни возможность закончить спецоперацию

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать чеченским бойцам возможность завершить военную операцию РФ на Украине. По его мнению, не нужно затягивать выполнение задач.

Еще раз очень даже прошу Верховного главнокомандующего (Владимира Путина. — NEWS.ru) дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию, — сказал Кадыров.

В своем обращении глава Чечни подчеркнул, что уроженцы республики всю жизнь воевали и умеют это делать. Политик выразил мнение, что если 15% «против нас — это не значит, что весь мир против нас», а эти 15% «можно быстро усмирить, абсолютно никаких проблем нет».

Ранее Кадыров заявил об очередной отправке добровольцев из Чечни в зону специальной военной операции на Украине. Все они прошли хорошую подготовку для «быстрого и качественного» решения оперативных задач в Российском университете спецназа. Добровольцы из спецподразделения «Ахмат», подготовленные в Чечне, совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР уже освободили более 40 населенных пунктов республики, включая Лисичанск, отметил глава региона.

26 августа служба безопасности Украины предъявила обвинения в военных преступлениях Кадырову и двум его подчиненным. В ответ на это глава Чечни заявил, что готов принять обвинения от украинской стороны лично и попросил назвать место, «куда явиться», чтобы разобраться «кто преступник, кто террорист».