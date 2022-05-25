Кадыров пообещал за шесть секунд разбить Польшу, если Варшава не извинится Кадыров призвал Польшу извиниться за нападение на российского посла и пригрозил судьбой Украины

Рамзан Кадыров / Фото ramzan/vk.com

Польша должна официально извиниться перед Россией за нападение на российского посла в Варшаве Сергея Андреева 9 мая, когда он пытался возложить венок на мемориале советским воинам, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. А также польским властям необходимо отозвать наёмников и забрать отправленное на Украину оружие, иначе Польша может стать следующей на очереди после неё, предположил чеченский лидер. По его словам, России хватит шести секунд, чтобы «показать Варшаве, на что она способна».

Украина — это закрытый вопрос. Мне интересна Польша. Польша чего добивается? После Украины если будет команда, мы за шесть секунд покажем вам, на что вы способны. Лучше заберите своё оружие и наёмников и попросите официальное извинение за нашего посла. Мы это просто так не оставим, имейте в виду, — пригрозил Кадыров.

9 мая в ходе памятного мероприятия на мемориале советским воинам в Варшаве Андреева облили красным сиропом. Почтить память советских солдат представителю российской дипмиссии так и не дали. На мероприятии присутствовали враждебно настроенные поляки и украинцы, которые преградили путь дипломату и выкрикивали оскорбления в его адрес. Ему пришлось покинуть мемориал.

Ранее чеченский лидер призвал всех, кто выступает против России, быть осторожнее, потому что «мы не боимся смерти». Он пообещал полностью забрать Украину и предположил, что президент страны Владимир Зеленский согласится с условиями Москвы.