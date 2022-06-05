«Враги пусть сдохнут»: Кадыров пообещал показать «настоящую спецоперацию» Кадыров пообещал показать на днях «настоящую спецоперацию» на Украине

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

В ближайшие дни на Украине начнется настоящая спецоперация, заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он добавил, что вышел в онлайн для записи обращения, чтобы развеять ложную информацию от «некоторых шайтанов» о том, что бандеровцы атакуют на севере Донецка и тем самым успешно вытесняют наших. Руководитель региона пообещал вскоре предоставить видео, как обстоят дела на самом деле.

На днях вы увидите настоящую спецоперацию, от которой эти шайтаны побегут не только из городов, но и с Украины. Мы будем радовать настоящих патриотов России, а враги пусть сдохнут, — сказал Кадыров.

31 мая глава республики заявил, что в Северодонецке завершена зачистка от украинских националистов. В ней участвовали бойцы чеченских подразделений и Народная милиция Луганской Народной Республики.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 мая заявил, что под контролем России сейчас находится 20% территории страны. В ходе онлайн-выступления в парламенте Люксембурга, Зеленский отметил, что Киеву необходимо вернуть 2603 населенных пункта.