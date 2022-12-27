Кадыров пообещал «перещелкать» переданные Киеву ЗРК Patriot Глава Чечни Кадыров: ВС РФ «перещелкают» поставленные Украине американские ЗРК Patriot

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Российские вооруженные силы «перещелкают» американские ЗРК Patriot, если Вашингтон передаст их Киеву. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, «враги России» также осознают данный факт.

Поэтому мы «перещелкаем» не только американские системы «Patriot», но и любого, кто посмеет направить оружие против нас! — заявил Кадыров.

Он также подчеркнул, что оппоненты Москвы это понимают и в результате «сами на коленях приползут просить о переговорах». Также Кадыров подчеркнул, что у него не возникало сомнений в правильности курса, избранного президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России уничтожат ЗРК Patriot на Украине, если США решатся поставить их Киеву. Глава государства подчеркнул, что уверен в этом на 100%. Он добавил, что в распоряжение ВСУ пока не поступили эти зенитные комплексы.

До этого Newsweek сообщил, что вооруженные силы Украины не скоро смогут начать пользоваться ЗРК Patriot, поставленными США. Эксперты говорят о многих месяцах обучения эксплуатации вооружения. Так, аналитик института Катона Джордан Коэн в беседе с изданием рассказал, что на обучение по обслуживанию и ремонту ЗРК, как правило, уходит почти год.