Кадыров показал зачистку жилого сектора в зоне СВО

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры зачисток жилого сектора в зоне проведения специальной военной операции, которые проводят чеченские омоновцы. При этом политик не указал, где именно проводились зачистки, но подчеркнул, что подобные действия позволяют достичь «первоочередной задачи».

Четкая и слаженная работа чеченских омоновцев из «АХМАТ-1» управления Росгвардии по Чеченской Республике дает заметные результаты. <...> В ходе последних оперативных мероприятий омоновцы зачистили крупный жилой сектор в одном из освобожденных населенных пунктов. В результате этого разминировано несколько домовладений, обнаружены схроны с боеприпасами, а также учебные пособия по диверсионно-подрывной работе, — написал Кадыров.

Он отметил, что разминирование и зачистка территорий дает возможность выполнить «первоочередную задачу» — максимально обезопасить мирных жителей.

Ранее Кадыров призвал россиян не бояться мобилизации. По его мнению, если человек не умеет держать оружие, то он может пройти службу во взводе обеспечения.

Глава Чечни также заявил, что стратегия, которой придерживается Россия в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, является сегодня обдуманной и щадящей. Он назвал «мудрой» тактику Генштаба Минобороны, благодаря которой ВС РФ освобождают территории с минимальными жертвами, грамотно укрепляясь. Он при этом признался, что является сторонником «быстрых форсированных действий».