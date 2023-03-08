Кадыров показал видео с десятью пленными солдатами ВСУ Глава Чечни Кадыров опубликовал видео с десятью пленными в зоне СВО на Украине

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором показаны десять бойцов СВУ, взятых в плен в зоне проведения специальной военной операции. По словам политика, это произошло в результате успешных боев. Он также сообщил, что под контроль российских войск перешли несколько укрепрайонов.

Не успел командир спецназа «Ахмат» <...> Апты Алаудинов полностью оправиться от отравления и вернуться на передовую, как его радушно встретила в подвале очередная группа счастливых пленных украинских военнослужащих. <...> В результате успешных боев под контроль российских войск перешли несколько укрепрайонов противника и взяты в плен 10 солдат ВСУ, — написал Кадыров.

Он также добавил, что в последнее время желающих участвовать в боевых действиях на стороне Украины становится все меньше.

Ранее сообщалось, что командир «Ахмата» Апти Алаудинов вернулся в зону СВО после попытки отравления. Инцидент произошел 8 февраля. Как рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала, письмо было пропитано отравляющим веществом. Пострадавших госпитализировали в медсанбат, где им оказали необходимую помощь.

Как заявил политолог Евгений Михайлов, началась охота за лидерами российского патриотического движения. Он призвал найти организаторов покушения на командира спецназа «Ахмат», чтобы предотвратить попытки убийства других лидеров российской «партии патриотизма».