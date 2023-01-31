Кадыров показал видео отправки новой группы добровольцев в зону СВО

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео отправки добровольцев региона в зону проведения военной операции на Украине. В своем Telegram-канале он отметил, что бойцы вылетели из аэропорта в Грозном на дополнительную подготовку на третьем рубеже, после чего отправятся на первый.

Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО отправилась очередная группа бойцов. В добрый путь их проводили дорогие братья — председатель парламента ЧР Магомед Даудов, министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов, вице-премьер Правительства ЧР Абузайд Висмурадов и другие официальные лица, — написал Кадыров.

Он добавил, что особый вклад в подготовку бойцов вносит Российский университет спецназа в Гудермесе и Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. В учебном учреждении добровольцы получают военную подготовку, а благодаря фонду — полные комплекты одежды и боевой экипировки, включая бронежилеты, аптечки, разгрузочные системы, обмундирование, вплоть до возмещения дорожных расходов и финансовой поддержки.

В начале января Кадыров сообщил, что в СВО приняли участие более 21 тысячи чеченских бойцов. Глава Чечни подчеркнул, что бойцы обеспечены всем необходимым обмундированием и вооружением, что «позволяет им эффективно нести службу».