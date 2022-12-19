Кадыров показал видео обнаружения схрона с натовским оружием при зачистке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором бойцы подразделений «АХМАТ» совместно с добровольцами из Баталхаджинского отряда быстрого реагирования (БОБР) обнаружили схрон оружия и боеприпасов натовского образца. В своем Telegram-канале Кадыров уточнил, что оперативно-розыскные мероприятия прошли на территории Запорожской и Херсонской областей.

В ходе проверки территорий населенных пунктов выявляются схроны различного оружия и боеприпасов, среди которого много натовских образцов. Счет находок идет на десятки и сотни, также выявляются и задерживаются пособники нацистов, которые скрываются на подконтрольных территориях, — написал Кадыров.

По словам чеченского главы, подобная работа проводится каждый день.

Ранее Кадыров опубликовал видео, на котором показано, как снайперы «Ахмата» стреляют по бойцам ВСУ. Кадры запечатлели, как двое украинских солдат идут по открытому пространству, похожему на поле, и попадают под снайперский огонь российских военных.