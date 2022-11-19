Кадыров показал, как укрепляются позиции российских войск в ЛНР

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал, как российские войска укрепляют позиции на новом участке линии фронта в Луганской Народной Республике. Речь в опубликованном им в Telegram видео идет о линии соприкосновения между населенными пунктами Белогоровка и Новодружевск.

На новом участке фронта в зоне ответственности <...> помощника главы ЧР, командира спецназа «Ахмат», заместителя командующего 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР Апты Алаудинова, ведется укрепление позиций российских войск, — пояснил глава Чечни.

По его словам, Алаудинов лично контролирует ход работ даже в дождь. Также он проверил позиции, которые занимает подразделение «Барс 12», указал на недочеты. Кроме того, Алаудинов рассказал представителю командования о правильном тыловом обеспечении военных, добавил Кадыров.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские войска на Луганском направлении начинают выдыхаться. По его словам, они продолжают атаковать позиции ЛНР, но на некоторых участках переходят от активных наступательных действий к обороне.