Кадыров показал кадры ночной охоты на «натовских псов» Кадыров показал видеокадры уничтожения «натовских псов» в Белогоровке

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал видеокадры уничтожения украинских войск в Белогоровке Луганской Народной Республики. Он рассказал, что разведка воздухом помогла определить нахождение укрепрайона, где окопались «натовские бандиты», после чего была совершена атака на их позиции. На видео также показано уничтожение двух противников в ночное время суток при помощи тепловизора.

Отважные сыны России исправно выбивают натовских псов и украинских нацистов из своих нор, с честью выполняя свой святой долг по защите нашей великой Родины, — написал глава Чечни.

Ранее Кадыров рассказал, что планирует создать частную военную компанию после завершения работы на госслужбе. Он пояснил, что эта идея появилась у него под впечатлением от успехов ЧВК «Вагнер» в ходе спецоперации на Украине. Глава Чечни отметил, что штурмовые бригады ЧВК всегда берут на себя чрезвычайно сложные задачи и достигают поставленных целей в любой ситуации.

Также стало известно, что российские десантники занимаются фортификационными работами на занятых в ЛНР украинских позициях. Об этом рассказал командир разведвзвода с позывным Демон. По его словам, таков порядок действий после занятия позиций противника. Он добавил, что в настоящее время на занятых позициях организована служба, идет наблюдение на переднем крае.