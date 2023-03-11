Кадыров показал боевые трофеи, привезенные с Украины Кадыров показал Stinger НАТО и украинскую «Иглу» из зоны СВО

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале фото, где продемонстрировал трофейную зенитную установку Stinger, стоящую на вооружении войск НАТО, и украинский ПЗРК «Игла». Политик указал, что эти «подарки» будут возвращены, «правда, не в целости и сохранности».

Ничто не греет душу воина так, как боевой трофей. Американский «Стингер» и украинская «Игла» — вот такие подарки мы получили в этот раз с передовой, где НАТО специально оставил их для нас.<...> Мы обязательно вернём их натовским наёмникам, правда, не в целости и не в сохранности, если вы понимаете, о чём я, — написал Кадыров.

Ранее издание American Conservative сообщило, что в настоящее время США отправили на Украину 8,5 тысячи комплексов Javelin — треть своего запаса. В месяц их производится порядка 400 единиц. Кроме того, на Украину отправили 1,6 тысячи штук зенитных ракетных комплексов Stinger, производственные мощности для которых находятся «еще в худшем состоянии», чем для Javelin.

9 марта Кадыров рассказал, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны РФ разработали в зоне СВО собственный дрон-камикадзе, позволяющий точечно атаковать живую силу и технику противника. Он отметил, что аппарат неприхотлив в использовании и при этом вполне работоспособен.