Кадыров похвастался новой почетной наградой Кадыров сообщил, что Путин наградил его орденом Александра Невского

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент РФ Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского по представлению заместителя председателя российского правительства Марата Хуснуллина. В своем Telegram-канале глава республики написал, что Путин представил его к государственной награде за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики.

Друзья, по представлению зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина Указом Президента РФ (Путина. - NEWS.ru) я награжден орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение, — написал Кадыров.

Все президентские указы публикуют на официальном сайте правовой информации, однако указа о награждении Кадырова орденом Невского на портале все еще нет.

Ранее Путин подписал указ о награждении президента Узбекистана Шавката Мирзиеева орденом Александра Невского. Узбекский лидер получил награду «за большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества» между двумя государствами.