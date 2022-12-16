Кадыров похвалил дочерей за введение против них западных санкций

Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал введение западных санкций против его дочерей Айшат и Карины. По его словам, это фактор, который только больше объединяет его семью, о чем Кадыров написал в своем Telegram-канале.

Дорогие Айшат и Хадижат! Так держать! Вы мои маленькие и хрупкие дочки, но весь Запад вас боится как огня! Безмерно горжусь вами, мои любимые! Добро пожаловать в санкционный список ЕС! Yes! — написал глав Чечни.

Политик отметил, что санкции являются «объединяющим фактором» для его и «без того дружной» семьи. При этом последняя уже поставила рекорды по введению против нее ограничений.

Ранее Европейский союз опубликовал девятый пакет санкций против России. Под новые ограничения попали вице-премьеры Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко и Алексей Оверчук, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Минкультуры Ольга Любимова, а также попали дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат и Карина.