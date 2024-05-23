Кадыров поделился подробностями встречи с «дорогим старшим братом» в Москве Рамзан Кадыров встретился с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой и наследным принцем Нассером Бин Хамад Бин Исой Аль Халифой в Москве. Политик назвал первого «дорогим старшим братом». Король Бахрейна находится в России по приглашению президента Владимира Путина.

Хамад Бин Иса Аль Халифа выразил большую радость по поводу нашей встречи. Он поблагодарил присутствовавшего со мной министра ЧР по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова за его недавний визит в Бахрейн. Король особо подчеркнул, что очень уважает чеченский народ и что нас связывает одна религия и искренние братские отношения, — поделился Кадыров в Telegram-канале.

Глава республики добавил, что Хамад Бин Иса Аль Халифа выразил ему «большую признательность» за усилия, направленные на поддержку мусульман в России. Кадыров в свою очередь поблагодарил его высочество за визит. Также политик подчеркнул, что ключевая поддержка в отношении мусульман и их прав исходит от главы государства Владимира Путина. Кадыров пригласил короля Бахрейна и наследного принца посетить Чечню.

Ранее глава республики встретился с президентом России. Кадыров рассказал Путину о социально-экономической ситуации в Чечне.