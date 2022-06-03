Кадыров после встречи с Шойгу заявил об ускорении спецоперации на Украине Кадыров: Шойгу примет новые меры для ускорения операции на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Военнослужащий ВС РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что предметно обсудил дальнейшую тактику российской спецоперации на Украине с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Как написал Кадыров в своем Telegram-канале, наступление после этого должно пойти в ускоренном темпе, новые меры помогут повысить его эффективность.

Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе. Также министр попросил передать искренние слова благодарности нашим бойцам за их весомый вклад в борьбу против националистических и бандеровских формирований, — написал Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что поблагодарил Сергея Шойгу за то, как высоко он оценивает работу чеченских подразделений. Кадыров добавил, что с первых дней спецоперации ощущает поддержку со стороны российского Минобороны.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал об открытии госпиталя «Ахмат» в ЛНР. В госпитале будет 25 больничных коек. По словам Кадырова, медучреждение также оснащено необходимым оборудованием, мебелью, техникой, а также запасом лекарственных препаратов.