Кадыров ответил на вопрос о новом посте экс-спикера парламента Даудова Кадыров: новый пост экс-спикера парламента Чечни Даудова пока не определен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Рамзан Кадыров

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос о том, чем сейчас занимается бывший спикер парламента республики Магомед Даудов, заявил, что для него сейчас ищут работу, передает Telegram-канал SHOT. Канал напомнил, что Даудов также ушел с поста главы футбольного клуба «Ахмат», представляющего город Грозный.

Ищем работу для него. Не знаем пока, — сказал Кадыров.

Ранее Магомед Даудов сообщил, что сложил с себя полномочия председателя парламента Чечни после совещания с Рамзаном Кадыровым. По его словам, он не знает, какой пост будет занимать в будущем.

До этого Кадыров высоко оценил вклад Даудова за время работы на посту главы парламента Республики Чечня. Он напомнил, что Даудов проработал на этой должности в течение девяти лет. Помимо своих прямых обязанностей, он выполнял важные и ключевые для региона задачи, в том числе руководство региональным штабом проведения спецоперации.

Также ранее стало известно, что новым президентом ФК «Ахмат» стал Ахмат Кадыров, возглавляющий Министерство по физической культуре и спорту Чечни. Новым вице-президентом стал первый замминистра республики по физкультуре и спорту Умар Даудов.