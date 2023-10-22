Кадыров счел заслуживающей уважения речь бойца UFC Чимаева о Палестине

Фото: Emile Alain Ducke/dpa/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров счел трогательной речь бойца UFC Хамзата Чимаева, обратившегося к нему с просьбой направить его воевать за Палестину. В своем Telegram-канале чеченский лидер отметил, что спортсмен проявил неравнодушие и это заслуживает уважения. Желание бойца «поехать сражаться» в посте Кадырова не упоминается.

Трогательной получилась и победная речь Хамзата. Первые слова нашего БРАТА были в поддержку всех народов, которые сегодня пребывают в угнетенном положении. Он особо выделил Палестину и, находясь в эпицентре внимания всего спортивного мира, решительно осудил насилие в отношении жителей сектора Газа. Хамзат тем самым показал, насколько сильно болит за братский палестинский народ его сердце истинного мусульманина. Это заслуживает глубокого уважения, — написал глава Чечни.

По его словам, Чимаев «доказал всему миру, что по праву является одним из сильнейших бойцов современности» и теперь он «успешно продолжит свой путь».

Чимаев 21 сентября одержал победу над Камару Усманом в соглавном бою турнира UFC 294 в Абу-Даби. После этого он обратился к Кадырову на чеченском языке, попросив разрешения отправиться воевать за Палестину.

Спортсмену 29 лет. Он родился в Чечне, в возрасте 18 лет уехал в Швецию и выступал под флагом этой страны. В конце сентября текущего года стало известно, что Чимаев сменил спортивное гражданство и теперь представляет ОАЭ.

Ранее Рамзан Кадыров выразил поддержку Палестине. Политик заявил, что он против разгоревшейся войны на Ближнем Востоке. В связи с этим Кадыров предложил ввести в сектор Газа чеченских миротворцев.