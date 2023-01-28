Кадыров ответил на призывы украинского радикала ударить по Грозному

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил лидеру одной из праворадикальных украинских организаций Евгению Карасю, ранее пригрозившему ударить ракетами по Грозному. Чеченский руководитель иронично отметил, что «уже ищет себе бункер». Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале политика.

Я прочитал тут заявление какого-то шнурка о том, что их ракеты долетят до Грозного. Так испугался, что не знаю, куда себя деть. Уже бункер себе ищу. <...> Это наши снаряды долетят до вас. А ваши останутся дома. И вы погибнете из-за своих снарядов и ракет, если они у вас есть, — заявил Кадыров.

Ранее лидер праворадикальной украинской организации С14 (запрещенная в России террористическая организация) Евгений Карась в эфире львовского телеканала NTA заявил, что перенос российских систем ПВО может повлиять на интенсивность обстрелов территории РФ, в связи с чем украинские ракеты могут прилететь в том числе «к Рамзану Кадырову».

Некоторое время назад ряд российских Telegram-каналов опубликовал видеокадры, на которых, предположительно, происходит установка систем ПВО в Москве. Военкор, член Совета по правам человека Александр Коц заявил, что это является «положительным сигналом». Он указал, что власти «осознают все риски» и готовятся к ним заранее.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о размещении зенитно-ракетного комплекса на крыше здания Минобороны и подчеркнул, что за всей информацией следует обращаться в военное ведомство.

Минобороны РФ не комментировало опубликованные фото и видео.