Кадыров предрек судьбу Зеленского после взятия Одессы Кадыров: после взятия Одессы Зеленского нужно заставить подписать бумаги

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президента Украины Владимира Зеленского следует заставить подписать бумаги после того, как российские вооруженные силы возьмут под контроль Одессу и Харьков, такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, речь идет о документах, необходимых для безопасности РФ и русскоязычного населения, проживающего на Украине.

И потом посадить этого Зеленского, и нужно заставить его подписать все бумаги, которые необходимы для России, для безопасности нашего государства, для граждан, для русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины, — призвал Кадыров.

Глава Чечни также высказался о сроках взятия под контроль Одессы и Харькова. По мнению Кадырова, российским войскам необходимо занять эти города в течение месяца. Он призвал активнее нападать и «бить жестко», пока есть время.

Вместе с этим Кадыров прокомментировал вступление Владимира Путина в должность президента России на шестилетний срок. Он подчеркнул, что его представители в любом государстве любят Путина, для которого благополучие населения находится в приоритете. Глава Чечни также показал на камеру жест «класс».