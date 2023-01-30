Кадыров ответил «датскому выродку», сжегшему Коран Кадыров назвал «датским выродком» Палудана, сжегшего Коран

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не простит правому политику Расмусу Палудану сожжение Корана в Дании. В своем Telegram-канала российский политик назвал активиста трусом, религиозным террористом и датским выродком, пообещав «освободить здоровое общество» от подобных ему.

Датский выродок «посвятил» этот поджог мне. Я бы многое простил в мой адрес, но этот поступок религиозного террориста я не прощу, как и полтора миллиарда мусульман мира. Да, религиозного террориста. Для меня подобные провокаторы — самые настоящие террористы, от которых нужно освобождать здоровое общество, — написал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что «Всевышний терпелив и строг в наказании», поэтому «датский трус» найдет ту кару, «которую так рьяно ищет». По мнению Кадырова, подобные акции показывают ценности западного мира: «когда трус сжигает священную Книгу в окружении полицейских, боясь за свою жалкую душонку».

Радикал провел две акции со сжиганием Корана. Первую он осуществил в Стокгольме 21 января, получив на нее разрешение местных властей. Главы МИД арабских стран Персидского залива осудили поступок Палудана, предупредив, что он может вызвать негодование у мусульман всего мира. Зампредседателя Духовного управления мусульман России муфтий Рушан Аббясов назвал произошедшее в Стокгольме сатанизмом и призвал шведские власти наказать причастных.

Спустя неделю, 27 января, Палудан повторил свою недавнюю акцию с сожжением Корана в Дании. Он сжег священную для мусульман книгу у мечети в Копенгагене, а также пригрозил сделать то же самое у посольства Турции в датской столице.