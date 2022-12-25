Кадыров опубликовал видео встречи Кириенко и Трутнева в аэропорту Грозного

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале обнародовал видеозапись встречи первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко и зампреда правительства РФ, полномочного представителя главы государства в ДФО Юрия Трутнева. Чиновники прибыли в международный аэропорт Грозного. Руководитель Чечни также рассказал, зачем Трутнев и Кириенко прибыли в регион.

Уважаемые Сергей Владиленович и Юрий Петрович прибыли в республику с рабочим визитом, — написал Кадыров.

После встречи глава Чечни, замруководителя администрации президента и зампред правительства посетили тренировочную базу Российского университета спецназа, которая находится в Гудермесе, передает РИА Новости. Они поприсутствовали на занятиях по стрельбе. Кроме того, Кадырову, Трутневу и Кириенко продемонстрировали инвентарь для учений.

Ранее президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Александра Невского за вклад в развитие региона и эффективное решение государственных задач. Руководитель региона поблагодарил российского лидера за столь высокую оценку его деятельности.

По его словам, нынешняя ситуация в мире и агрессивное отношение недружественных стран в адрес России заставляют удвоить усилия для обеспечения безопасности в стране.