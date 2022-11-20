Кадыров опубликовал видео обстрела ЗАЭС со стороны ВСУ

Фото: ramzan/vk.com

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео обстрела Запорожской атомной электростанции со стороны Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что ядерная угроза исходит не от Москвы, а от Киева.

Ядерная угроза исходит не от России, а именно от преступного киевского режима, который изо дня в день отдаёт эти приказы, — написал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что пока международные организации «вовсю трубят» о ядерной угрозе со стороны России, украинские структуры «беспрепятственно бьют по крупнейшей атомной электростанции в Европе».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что договориться о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС нужно как можно скорее. По его словам, Москва находится в контакте с МАГАТЭ и разделяет озабоченность по этому поводу: в настоящее время на станции находятся четыре специалиста организации.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий предположил, что для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС необходимо отодвинуть линию фронта как минимум на 100 км. Он уточнил, что в нынешних условиях делать это небезопасно и договариваться о данных мерах нужно с властями США, поскольку с Украиной договариваться бессмысленно из-за регулярных обстрелов.