Кадыров опубликовал видео, на котором чеченские части «гоняют бандеровцев»

Фото: Геннадий Дубовой/РИА Новости

Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики участвуют в специальной военной операции на Лисичанском направлении в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись столкновения спецполка имени Ахмада Кадырова с силами ВСУ между населенными пунктами Горское и Золотое. По его словам, большую часть вражеской группы удалось уничтожить с помощью гранатометов прямо в укрытии, оставшиеся были уничтожены автоматчиками.

Бойцы чеченских спецподразделений <...> продолжают гнать националистические и бандеровские группировки через леса и поля Луганской Народной Республики <...> Именно так каждый раз и отрабатывают наши бойцы: без лишней суеты, качественно и эффективно, — заявил Кадыров.

Ранее глава Чечни рассказал о случае в Северодонецке, когда украинские военные наткнулись на засаду чеченского подразделения «Ахмат» в промзоне города. По его словам, группа намеревалась снять некий фильм, однако по итогам столкновения украинским военным пришлось спешно эвакуироваться.