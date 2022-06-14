«Никогда не воюйте с чеченцами» — это простая истина, которую ещё не до конца уяснили бандеровцы и националисты, но многие из них активно осознают её. Как, например, Антон Максимец из Винницкой области, который попал в плен к нашим бойцам в районе Ташковки. Антон Анатольевич не только искренне жалеет, что дерзнул воевать против чеченцев, но и что вообще приехал в Ташковку, — отмечается в его сообщении.