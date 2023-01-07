Кадыров опроверг сообщения о гибели чеченских командиров на Украине

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг в своем Telegram-канале информацию ряда СМИ о гибели чеченских командиров в зоне проведения специальной военной операции. Он назвал такие новости небылицами, придуманными «злыми языками, сидящими на мягких диванах». Руководитель республики обнародовал видео, на котором депутат Госдумы Адам Делимханов посещает расположение чеченских подразделений и встречается с офицерами на Марьинском направлении в Донбассе.

Наши отважные командиры в полном здравии и прекрасном расположении духа. Они настроены только на победу. Как бы ни трепались наши европейские «правдорубы» и сочинители фейков, от их сказок нам ни тепло, ни холодно, а простым жителям ЧР — тем более. Все и так уже знают, кто они есть на самом деле и кто их кукловоды, — написал Кадыров.

Ранее Кадыров сообщил, что перед Новым годом из украинского плена были освобождены 82 российских военнослужащих. По его словам, всего за декабрь прошлого года удалось освободить около 200 бойцов ВС РФ.

Глава Чечни подчеркнул, что освобождение военных было организовано при активном содействии Минобороны РФ и председателя Государственной думы Вячеслава Володина.