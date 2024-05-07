Кадыров одним жестом оценил пятый срок Путина Кадыров жестом «класс» оценил пятый срок Путина

Фото: ramzan/vk.com

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире «Россия-1» показал жест «класс», комментируя вступление Владимира Путина в должность президента России на шестилетний срок. Кадыров подчеркнул, что его представители в любом государстве любят Путина, для которого благополучие населения находится в приоритете.

Сегодня, если даже в мировом сообществе провели бы выборы, народ мира выбрал бы президента Владимира Владимировича Путина. Кто бы что не говорил, в любом государстве мои представители есть, все любят нашего президента. Они все говорят, что президент Путин – во! — сказал чеченский лидер.

Ранее глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что самым важным сейчас является победа России как на «социальном фронте», так и в специальной военной операции, поскольку россияне очень этого ждут. Он призвал граждан России сплотиться вокруг Путина и отметил стратегические преимущество Москвы в лице главы государства.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее заявил, что консолидация общества вокруг Владимира Путина поведет страну к новым победам. Депутат назвал главу государства преимуществом России. По его словам, Путин доказал преданность стране и задал «высокий стандарт работы главы государства на многие десятилетия вперед».