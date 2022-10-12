Кадыров оценил ход спецоперации под руководством Суровикина Глава Чечни Кадыров: спецоперация под руководством Суровикина завершится успешно

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с днем рождения нового командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине Сергея Суровикина. По мнению политика, под руководством Суровикина спецоперация "завершится успешно". Соответствующий текст размещен в Telegram-канале Кадырова.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине в субботу, 8 октября. 11 октября меу исполнилось 56 лет.

За это время ни разу не усомнился в его решительности, профессионализме, патриотизме. Я полностью уверен, что под его руководством спецоперация завершится успешно, а если надо, то дадим мощный отпор и натовским войскам, в чём я не сомневаюсь, - написал Кадыров.

Политик также добавил, что "на каждую пулю, пролетевшую нашу границу", российские войска должны ответить "жестким и дерзким ударом".

Глава Чечни, пожелал Суровикину счастья, успехов, здоровья и реализации всех идей.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара погибли 12 человек, более 80 были ранены.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием.

11 октября в Николаевской области вновь прогремело несколько взрывов. Также взрывы были слышны в Одессе, Кривом Роге, Запорожье, Вольногорске, Павлограде, Виннице и Ивано-Франковске.