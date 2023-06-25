Кадыров объяснил действия Пригожина Кадыров: ряд неудачных сделок в предпринимательстве вызвал у Пригожина затаенную обиду

Фото: Ministry of Culture Russia / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что «цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у Евгения Пригожина затаенную и продолжительную обиду». По его словам, она достигла своего пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили дочери бизнесмена желаемый земельный участок. Глава региона назвал Пригожина заносчивым человеком, действия которого могли привести страну к опасным последствиям и втянуть в конфликт большое количество людей.

Я разговаривал с Пригожиным, убеждал его оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности. Думал, что он услышал меня, а оказывается, эта злоба в нем все это время только росла, — написал Кадыров.

Он обратился к бойцам ЧВК «Вагнер» с призывом быть трезвыми в своих решениях.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным провел переговоры с предпринимателем Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов группы по российской территории и предпринять дальнейшие шаги по деэскалации ситуации. Как говорится в сообщении, переговоры длились в течение всего дня, бойцам ЧВК «Вагнер» гарантирована безопасность.

Бойцы ЧВК «Вагнер» на автомобилях и военной технике начали покидать территорию у штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Из нее выехали четыре пикапа ЧВК, но танки и тяжелая техника пока остаются на месте. Жители засняли на телефоны военную технику, которая начала покидать город.