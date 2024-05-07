Кадыров объяснил, что нужно делать с «шакалами» Рамзан Кадыров призвал приучить «шакалов» к нормальной жизни

Фото: ramzan/vk.com

Рамзан Кадыров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал приучить мешающих РФ «шакалов» к нормальной жизни, передает Telegram-канал SHOT. Политик выступил с комментарием после инаугурации президента России Владимира Путина.

Тогда только они оставят нас нормально жить, — приводит канал слова политика.

Рамзан Кадыров не уточнил, кого имеет в виду. Такой комментарий он дал после предложения взять Одессу и Харьков.

Торжественная церемония инаугурации президента России прошла в Большом Кремлевском дворце во вторник, 7 мая. Глава государства будет занимать пост до 2030 года. Посмотреть церемонию пришли представители органов власти, российские звезды, общественные деятели и многие другие.

Напомним, Владимир Путин в пятый раз занял пост президента России. Юбилейный срок будет длиться шесть лет.

Глава Чечни в рамках инаугурации президента России в Кремле назвал сроки взятия украинских городов. По словам Кадырова, сделать это необходимо в мае. Политик призвал более активно нападать и бить жестко, «пока есть время». В этом месяце, подчеркнул Кадыров, нужно забирать ближайшую территорию.