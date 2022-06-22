Кадыров обвинил Великобританию во вмешательстве в конфликт на Украине

Фото: ramzan/vk.com

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров опубликовал скриншот из Twitter-аккаунта британского журналиста, в котором тот приводит свою переписку с наемником из США, участвующим в боевых действиях на Украине. Глава Чечни написал в своем Telegram-канале, что американец, сам того не ведая, подтвердил сообщения о присутствии бойцов британской службы спецназа SAS в зоне боевых действий.

Наемник выдает, как обстоят дела по ту сторону украинской ширмы. Сплошные жалобы на командование и совершенно неопытных военнослужащих. Вместе с тем уроженец Штатов, сам того не ведая, подтвердил присутствие бойцов британской спецслужбы SAS в зоне боевых действий, — написал Кадыров.

По словам Кадырова, это можно расценить как прямое вмешательство Великобритании в конфликт на Украине. Глава Чечни отметил, что после его слов британский премьер-министр Борис Джонсон, скорее всего, отреагирует и выступит с новым двусмысленным заявлением.

Если говорить о наемнике из США, то он, по словам Кадырова, уже успел осознать, насколько бессмысленным является весь конфликт и особенно состояние украинской армии. Глава Чечни написал, что американец рассказывает о плохой подготовке бойцов ВСУ, о том, что с перебоями работает связь и о многом другом. По словам гражданина США, однажды наемники вели бой на протяжении двух часов, а потом выяснилось, что им противостоял украинский спецназ.

Ранее Кадыров сообщил, что в ближайшее время город Лисичанск будет окружен бойцами Вооруженных сил РФ и военными Народной милиции ЛНР. Он отметил, что города Золотое и Горское в Луганской области полностью взяты в кольцо.